Juventus feierte 4:2-Pflichtsieg bei Schlusslicht Benevento

Der Vorsprung wurde ausgebaut - © APA (AFP)

Juventus Turin hat mit einem Arbeitssieg beim Tabellenletzten Benevento Calcio den nächsten Schritt auf dem Weg zum siebenten Meistertitel in Serie gemacht. Italiens Fußball-Rekordmeister gewann die Partie beim Aufsteiger am Samstag mit 4:2 (2:1) und hat an der Tabellenspitze sieben Zähler Vorsprung auf Verfolger SSC Neapel. Die Süditaliener empfangen am Sonntag Chievo Verona.