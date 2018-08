Juventus gewann Serie-A-Auftakt auch ohne Ronaldo-Tor

Für die Hausherren trafen Mariusz Stepinski (38.) und Emanuele Giaccherini (56./Foulelfmeter). Der fünffache Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der im Sommer für 112 Millionen Euro von Real Madrid nach Turin gewechselt war, spielte in seinem ersten Pflichtspiel für die “Alte Dame” durch.

Nach dem Brückenunglück in Genua mit mindestens 40 Toten tragen die Spieler in der Serie A an diesem Wochenende Trauerflor. Außerdem legen alle Vereine vor Beginn ihrer Spiele eine Schweigeminute ein.

(APA/dpa)