Juventus vor Double-Party in Rom, Allegri immer noch hungrig

Juve plant die Meister-Party - © APA (AFP)

Nur noch eine Katastrophe kann den italienischen Serienmeister Juventus Turin den siebenten “Scudetto” in Folge kosten. Schon am Sonntagabend sollte es der Wahrscheinlichkeit nach so weit sein, in der vorletzten Runde tritt Juve auswärts bei der drittplatzierten AS Roma an. Verfolger Napoli, der sechs Punkte Rückstand und eine deutlich schlechtere Tordifferenz hat, gastiert bei Sampdoria Genua.