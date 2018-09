Glimpflich ging Montagmittag ein Kabelbrand in einem Obus der Linie 8 am Herbert-von-Karajan-Platz mitten in der Salzburger Altstadt aus. Der Buslenker reagierte geistesgegenwärtig und verhinderte dadurch wohl Schlimmeres.

Als der Busfahrer den Kabelbrand bemerkte, kappte er sofort die Stromzufuhr und evakuierte die Fahrgäste aus dem Obus. Anschließend löschte er das Feuer im Bereich des Batteriekastens, berichtet ein Pressefotograf. Kabelbrand im Obus endet glimpflich Demnach wurde bei diesem Vorfall niemand verletzt. Die heranrückende Berufsfeuerwehr führte nur noch Kontrollarbeiten durch und schleppte den Bus ab. Es kam vorübergehend zu Verkehrsproblemen in der Salzburger Altstadt. Die Feuerwehr schleppte den Obus anschließend ab. /FMT-Pictures/MW © Bilder vom Einsatz Leserreporter Feedback