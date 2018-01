Kältewelle im Norden Bangladeschs

“Es ist die niedrigste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1948”, sagte Shamsuddin Ahmed vom bangladeschischen Wetterdienst. Der bisherige Tiefpunkt von 2,8 Grad sei im Jahr 1968 gemessen worden. Betroffen von der aktuellen Kältewelle sind vor allem die nördlichen Landesteile.

Ein örtlicher Rundfunksprecher berichtete von mindestens neuen Kältetoten. Von staatlicher Seite hieß es, bisher seien keine Todesfälle bekannt. Die Behörden verteilten mindestens 70.000 Decken an ärmere Menschen, wie Beamte aus zwei betroffenen Bezirken mitteilten. Weitere Decken sollten folgen. Die 160 Millionen Bewohner des niedrig gelegenen, von Flüssen durchzogenen Landes sind auch im Winter mildere Temperaturen gewohnt.

Die Flüchtlingslager, in denen tausende aus Myanmar geflohene Angehörige der Rohingya-Minderheit unter widrigen Bedingungen ausharren, befinden sich im Süden von Bangladesch.

Auch in anderen Weltregionen kam es zum Anfang des Jahres zu meteorologischen Extremereignissen. In New York fielen die Temperaturen am Wochenende auf Minus 15,5 Grad Celsius. Der Wintersturm an der Ostküste der USA wird inzwischen für den Tod von 22 Menschen verantwortlich gemacht. Australiens größte Stadt Sydney vermeldete unterdessen am Sonntag den heißesten Tag seit 1939. Hier stieg das Thermometer auf 47,3 Grad Celsius.

(APA/ag.)