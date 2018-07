Kämpfer des Golf-Clans in Kolumbien wollen Waffen strecken

Kolumbiens Präsident Santos bot Strafnachlässe an - © APA (AFP)

Bereits in der kommenden Woche könnten die Kämpfer des mächtigsten Verbrechersyndikats Kolumbiens die Waffen niederlegen. Zunächst würden sich die Mitglieder des Golf-Kartells an der Karibik- und der Pazifik-Küste stellen, sagte der Erzbischof von Cali, Darío Monsalve, am Mittwoch.