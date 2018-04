Kärntner bei 17-Meter-Sturz in Schacht getötet – Kind überlebt

Der Hergang der Ereignisse war vorerst unklar. - © Bilderbox

Ein 50-jähriger Mann und ein fünf Jahre alter Bub sind am Montagabend in Landskron, einem Ortsteil von Villach, offenbar in einen 17 Meter tiefen Brunnenschacht gefallen, berichteten orf.at und das ORF-Radio Ö3. Während das Kind das Unglück verletzt überlebte, konnte der Erwachsene nur noch tot geborgen werden.