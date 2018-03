Kärntner Koalition aus SPÖ und ÖVP vor Einigung

SPÖ-Chef Kaiser (m.) gibt sich zuversichtlich - © APA

SPÖ und ÖVP dürften heute, Mittwoch, ihre Koalition in Kärnten fixieren. “Ich denke, dass wir im Wesentlichen heute sagen werden, dass wir miteinander können. Wir haben in den wesentlichen Fragen Einigung erzielt, so dass klar wird, dass SPÖ und ÖVP die neue Kärnten-Koalition bilden”, sagte SPÖ-Chef Peter Kaiser in der Früh vor Beginn der Verhandlungsrunde zur APA.