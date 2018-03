Kärntner ÖVP mit elfköpfigem Team in Koalitionsgespräche

Kärntens ÖVP-Chef Christian Benger ist bereit für die Gespräche - © APA

Die Kärntner ÖVP geht mit einem elfköpfigen Team in die am Dienstag beginnenden Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ. Die Themenschwerpunkte wurden in einer Vorstandssitzung am Sonntag festgelegt, wie die Partei am Montag in einer Aussendung bekannt gab. Der Beschluss, die Einladung der SPÖ zu den Gesprächen anzunehmen, erfolgte einstimmig.