Kärntner Taxiräuber in St. Johann verhaftet

Der Mann soll einem Taxler mit einem Hammer auf den Kopf geschlagen haben. (Symbolbild)

Ein 21 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Villach-Land, der am Montag in Klagenfurt einem Taxilenker mit einem Notfallhammer auf den Kopf geschlagen hatte, ist in St. Johann im Pongau festgenommen worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion Kärnten am Samstag mit. Der Taxilenker war dabei verletzt worden, der 21-Jährige hatte rund ihm 150 Euro geraubt.