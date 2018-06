Kaiser Franz Josephs Hausschuhe für 11.250 Euro versteigert

Kaiserliche Hausschuhe unter dem Hammer - © APA (Dorotheum)

Des Kaisers alte Kleider haben am Montag die Fans gelockt: Bei der Auktion “Kaiserhaus und Historika” im Dorotheum in Wien wechselten einige Preziosen mit einstigem Habsburger-Bezug den Besitzer. In den Fußstapfen Kaiser Franz Josephs wandeln kann etwa jener Bieter, der ein Paar Hausschuhe des Monarchen für 11.250 Euro ersteigerte. Ein weiteres Paar kam für wohlfeile 6.250 Euro unter den Hammer.