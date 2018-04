Kalifornien hat die schlechteste Luft in den USA

In keiner US-Stadt ist die Luft so schlecht wie in Los Angeles - © APA (AFP)

Die kalifornischen Städte haben die schlechteste Luftqualität in den USA. An der Spitze liegt Los Angeles, wie aus einem am Mittwoch von der Amerikanischen Lungen-Vereinigung vorgelegten Bericht hervorgeht. Bakersfield wies demnach die zweithöchste Luftverschmutzung auf – und zu Stoßzeiten den meisten Feinstaub in der Luft. Die Studie umfasst die Jahre 2014 bis 2016.