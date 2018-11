Kalifornien: Verheerendstes Feuer in der Geschichte

Das “Camp”-Feuer ist damit dasjenige mit den meisten Todesopfern seit Beginn der Aufzeichnungen in Kalifornien. Allein bei diesem Feuer stieg die Zahl der Opfer auf 42. Darüber hinaus waren im von Flammen heimgesuchten Küstenort Malibu im Süden des Westküstenstaats in der vergangenen Woche zwei Menschen tot aufgefunden worden.

Hunderttausende Menschen fliehen

Die Brände, die am Donnerstag ausgebrochen waren, haben bereits Hunderte Quadratkilometer Wald verkohlt, Tausende Häuser zerstört – und sind noch lange nicht eingedämmt. Hunderttausende Menschen mussten sich in Sicherheit zu bringen. In den vergangenen Tagen waren mehrere Tausend Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Das “Camp”-Feuer als größter der Brände war am Montagabend noch immer nur zu 25 Prozent eingedämmt. Der kleine Ort Paradise nördlich von Sacramento wurde durch das Feuer zu großen Teilen zerstört. Mehr als 6.450 Wohnhäuser fielen dort den Flammen zum Opfer, rund 15.000 Gebäude sind weiter vom Feuer bedroht.

Auch in Südkalifornien blieb die Lage angespannt. Aufkommende Winde fachten die Flammen neu an. Insbesondere das “Woolsey”-Feuer nordwestlich von Los Angeles richtete viel Zerstörung an – unter anderem in Malibu, wo viele Prominente leben. Dort wurden bisher mehrere Hundert Häuser zerstört. Nach offiziellen Angaben sind aber 57.000 Gebäude vom Feuer bedroht.

Auch zahlreiche Promi-Villen abgebrannt

Auch die Villen mehrerer Stars brannten ab – darunter die Häuser von Moderator Thomas Gottschalk und US-Popstar Miley Cyrus. Hollywood-Star Gerard Butler und “Doctor Strange”-Regisseur Scott Derrickson ereilte das gleiche Schicksal. Auch Sänger Robin Thicke und Neil Young schrieben in sozialen Medien über den Verlust ihrer Häuser.

Die Einsatzkräfte rechneten wegen anhaltender Trockenheit, Wärme und heftigen Winden nicht mit einer schnellen Entspannung der Lage. Der Feuerwehr gelang es aber zumindest, den kleineren der beiden Brände in Südkalifornien – das “Hill”-Feuer – bis Montagabend zu 80 Prozent einzudämmen.

