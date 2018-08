Kaltfront lässt es bis auf 1.600 Meter schneien

Auch der Sonntag ist regnerisch und kühl. Ab etwa Mittag wird der Regen rasch schwächer und es setzt sich immer öfter trockenes Wetter durch. Schließlich soll sich m Montag wieder sonniges und trockenes Wetter einstellen.

Null Grad auf 2.000 Meter Seehöhe

Am Samstag dominieren die Wolken, die Sonne schimmert höchstens vorübergehend schwach durch. Es regnet leicht oder mäßig stark, es sind aber auch Niederschlagspausen dabei. Am Nachmittag verstärkt sich der Regen vor allem im Pinzgau, Pongau und Lungau wieder. Der Wind weht mäßig stark aus West bis Nordwest. Die Nacht zum Sonntag bringt weiterhin verbreitet Regen, vor allem in den Gebirgsgauen regnet es für ein paar Stunde anhaltend und kräftig. Es kühlt ab: Die Tiefstwerte schwanken zwischen elf und vier Grad. In den höher gelegenen Talschlüssen der Tauern, etwa auch in Obertauern, kann der Regen in Schneefall übergehen.

Der Sonntag zeigt sich ebenfalls regnerisch und kühl, der Wind aus West bis Nordwest weht vor allem im Lungau lebhaft bis stark. In den Morgenstunden regnet es verbreitet und zeitweise noch kräftig, der Schwerpunkt liegt in den Tauern und im Lungau. Tagsüber lässt der Regen aber nach und es setzt sich zuerst im Flachgau und Lungau, später auch in den übrigen Bezirken immer öfter trockenes Wetter durch. Die Wolken können dann auch wieder auflockern. In der Früh kann es bis etwa 1.600 Meter herab schneien. Die Tiefstwerte liegen wie auch am Samstag bei elf bis vier Grad, die Tageshöchstwerze werden sich zwischen zehn und 17 Grad einpendeln.

Spätsommerliches August-Ende

In der kommenden Woche wird es spätsommerlich, die Nächte können allerdings schon recht kühl sein. Am Montag ist es überwiegend sonnig, aber mit gedämpften Temperaturen. In der Früh sollten zwei bis zwölf Grad erreicht werden. In höher gelegenen Alpentälern ist Bodenfrost möglich. Am Nachmittag hat es zwischen 18 und 25 Grad. Am Dienstag und am Mittwoch wird es überwiegend sonnig mit Höchstwerten zwischen 22 und 29 Grad.

(APA/S24)