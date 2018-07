Kameradschaft Hallwang feiert 125-Jahr-Jubiläum

Am Wochenende nehmen 49 Vereine und 16 Musikkapellen an den Festlichkeiten teil. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) erinnert anlässlich der Feierlichkeiten an die Werte, die eine Kameradschaft ausmachen: “Nächstenliebe, Humanität, Treue, Zusammenhalt und füreinander da zu sein sind die gelebten Werte der Kameradschaften”, so Haslauer.

Der Verein zählt 183 Mitglieder. Österreichweit gibt es 300.000 Mitglieder in den Kameradschaftsbünden, davon mehr als 35.000 Mitglieder im Land Salzburg.