Kampagne der Caritas bewahrte 150.000 Kinder vor Hunger

Globales Hungerleid müsse vehement bekämpft werden - © APA

Die Caritas hat eine positive Bilanz ihrer diesjährigen Sommer-Spendenkampagne gezogen. Das Ziel, genügend Mittel zu lukrieren, um 150.000 Kinder vor Hunger zu bewahren, sei erreicht worden, teilte Caritas-Auslandshilfechef Christoph Schweifer am Dienstag mit. Weltweit würden 815 Millionen Menschen an chronischem Hunger leiden, in Afrika sei jedes dritte Kind mangelernährt.