Kampf gegen illegales Glücksspiel: Zahlreiche Automaten im Pongau beschlagnahmt

Im Dezember des Vorjahres wurden in verschiedenen Gastronomiebetrieben insgesamt sieben Kontrollen von Mitarbeitern der Bezirkshauptmannschaft Pongau durchgeführt. Dabei wurden 13 Glücksspielautomaten beschlagnahmt und anschließend vernichtet.

Salzburg geht gegen illegales Glücksspiel vor

Bereits im September 2016 wurden knapp 30 Geräte vernichtet. “Nicht nur in der Stadt Salzburg geht man erfolgreich gegen illegales Glückspiel vor, sondern auch in den ländlichen Regionen”, macht der Pongauer Bezirkshauptmann, Harald Wimmer, am Mittwoch in einer Aussendung aufmerksam. Die Finanzpolizei führt in Salzburgs Bezirken in Gastronomiebetrieben regelmäßig Kontrollen durch. So wurden alleine im ersten Quartal des Vorjahres im Bundesland 590 illegale Automaten aufgespürt, österreichweit waren es 2.201 Stück.

Stellt sie dabei illegale Automaten fest, erfolgt eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft. Diese leitet umgehend das Verfahren für die Beschlagnahme des illegalen Gerätes und das Strafverfahren ein. “Die Beschlagnahme ist oft nicht sehr einfach und mitunter auch mit Gefahren verbunden”, erläutert der Bezirkshauptmann. Auch die anschließenden Verfahren sind kompliziert, da die Besitzer der Automaten meist keinen Wohnsitz in Österreich haben. “Auch werden erfahrungsgemäß alle Rechtsmittel ausgeschöpft”, so Wimmer weiter.

Eigentümer der Automaten haben oft Sitz im Ausland

Die bzw. der Lokalinhaber ist in jedem Fall bekannt und daher kann gegen ihn immer das Strafverfahren eingeleitet werden. Gleichzeitig wird dem Lokalinhaber die Schließung seines Betriebes angedroht, sollten erneut Glücksspielautomaten vorgefunden werden. Bei den Eigentümern der Automaten handelt es sich jedoch häufig um ausländische Firmen, die jedoch von ortsansässigen Glücksspielbetreibern gegründet wurden, um die Strafverfolgung und Vollstreckung massiv zu erschweren. “Da zahlreiche ausländische Beschuldigte ohne Wohnsitz im Inland auftreten, müssen die Bescheide dann in die jeweilige Amtssprache des Herkunftslands des Beschuldigten übersetzt werden”, so Wimmer abschließend.