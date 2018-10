Kanada stockt Zahlungen an Palästinenser-Hilfswerk auf

Kanadische Regierung wischt US-Politik eins aus - © APA (AFP/ Archiv)

Nach dem Zahlungsstopp der USA stockt Kanada seine Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) auf. Die kanadische Regierung kündigte am Freitag an, über zwei Jahre 50 Millionen kanadische Dollar (33,21 Mio. Euro) zur Verfügung zu stellen.