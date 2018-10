Kanadischer Musiker verunglückt bei dramatischem Stunt

McMurray bezeichnete sich selbst als Stunt-Rapper. In seinem neuesten Video wollte der 34-Jährige auf den Tragflächen eines Flugzeugs spazieren. Wie das kanadische Newsportal The Globe And Mail schreibt, sei die Maschine plötzlich in Turbulenzen geraten. Der Musiker habe noch versucht, sich festzuhalten, wird das Management zitiert. Als er losgelassen habe, sei es bereits zu spät gewesen, den Fallschirm zu öffnen. Er sei beim Aufprall auf den Boden sofort tot gewesen.

Auf den Social-Media-Kanälen des Musikers sind Videos von anderen waghalsigen Stunts zu sehen. Wie das Management gegenüber dem kanadischen Portal noch angab, habe er sich immer akribisch vorbereitet.