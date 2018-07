Der 30-Jährige wollte die Ladung – Aushubmaterial – in einer Baugrube abladen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Dazu hielt er vor der Grube an. Gerade als er aussteigen wollte, geriet der Lkw ins Rollen und fiel in die Grube. Der Mann wurde mitgerissen. Er erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Mit dem Rettungshubschrauber mussten der 30-Jährige in das Krankenhaus Schwarzach (Pongau) geflogen werden.