Kapuzinerberg: Vandalen sprayen Graffiti an historische Wehrmauer

Hinter dem Kapuzinerkloster schlugen Vandalen zu. - © Landespolizeidirektion Salzburg

Beschmutzt und beschädigt wurde die historische Wehrmauer am Kapuzinerberg in der Stadt Salzburg am Sonntagabend mit Graffiti. Es handele sich um drei Schriftzüge, gab die Polizei in einer Aussendung Montagfrüh bekannt.