Karadzic weist alle Schuld am Srebrenica-Massaker von sich

Im Berufungsprozess zum Völkermord von Srebrenica hat Radovan Karadzic (72) alle Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen. “Das sind unglaubliche Anschuldigungen ohne jegliche Grundlage”, sagte der frühere Serbenführer in seinem Schlusswort vor dem UNO-Gericht in Den Haag. Der 72-Jährige war in erster Instanz zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Richter beraten nun über ein endgültiges Urteil.