Katalanische Separatisten kommen auf die Anklagebank

In Spanien soll 18 Führungsfiguren der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung der Prozess gemacht werden. Das Oberste Gericht des Landes ordnete am Donnerstag an, dass sich neun von ihnen wegen des Vorwurfs der Rebellion im Zusammenhang mit der versuchten Abspaltung Kataloniens im Oktober 2017 verantworten müssen. Auf Rebellion stehen in Spanien bis zu 25 Jahre Haft.