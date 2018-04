Katalonien rechnet bei Puigdemont-Auslieferung mit Unruhen

Deutschland könnte Puigdemont nach Spanien ausliefern - © APA (AFP)

Die katalanische Regionalpolizei Mossos d´Esquadra erwartet nach der Verhaftung des ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemonts in Deutschland und mit Blick auf seine mögliche Auslieferung an die spanische Justiz zunehmende Proteste in Katalonien.