Kataloniens neuer Präsident unter Madrider Beobachtung

Eigentlich wollte Rajoy den am Montag zum neuen Regionalpräsidenten gewählten Hardcore-Separatisten nicht vorverurteilen und ihn an “seinen Taten messen”. Doch die Worte seiner Antrittsrede scheinen Rajoy umgestimmt zu haben. Torra stellte von Beginn an klar, er wolle sowohl den Weg in die katalanische Republik vorantreiben als auch die Rückkehr des gewählten, legitimen katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont.

Symbolisch fuhr Torra am Dienstag deshalb auch als erstes nach Berlin, wo sich der auf seinen Auslieferungsentscheid wartende Puigdemont befindet. Dem Separatistenführer drohen in Spanien wegen der illegalen Ausrufung der Unabhängigkeit Kataloniens im Oktober über 20 Jahre Haft. Die deutsche Justiz hat allerdings noch nicht entschieden, ob und unter welchen Umständen Puigdemont an die spanische Justiz ausgeliefert wird. Im Laufe der Woche will Torra zudem die in Untersuchungshaft sitzenden separatistischen Politiker besuchen, die er als “politische Gefangene” bezeichnet.

Sobald Torra in den kommenden Tagen sein Regierungskabinett ernennt, endet automatisch die seit November bestehende Zwangsverwaltung der Konfliktregion durch die Zentralregierung. Premier Rajoy und Oppositionsführer Sanchez stellten jedoch klar, der Ausnahmezustand laut Artikel 155 werde sofort wieder angewandt, sobald es zu illegalen Maßnahmen beim Vorantreiben der Unabhängigkeit seitens der neuen separatistischen Regionalregierung komme. Sie forderten den für seine spanischen Hasstiraden bekannten Torra zudem zur Mäßigung auf, um einen Dialog zu ermöglichen.

Vor allem werden die Finanzen der Regionalregierung sehr streng kontrolliert. Dafür braucht es nicht die Anwendung des Artikels 155. So wies Spaniens Finanzminister Cristobal Montoro Quim Torra bereits darauf hin, er dürfe seine heutige Reise nach Berlin nicht mit öffentlichen Steuergeldern bezahlen.

