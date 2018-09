Kater bei Auto-Unfall verletzt: Schwanz abgetrennt

Am Sonntagvormittag kam es in Ohlsdorf zu dem verhängnisvollen Unfall. Eine Autolenkerin hat den Kater erfasst. Bei der Kollision wurde dem Tier der komplette Schwanz abgerissen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die Fahrerin hat demnach sofort angehalten und den Notruf gewählt.

Katerjagd nach Unfall in Ohlsdorf

Als die Beamten eintrafen, lag der abgetrennte Schwanz auf der Straße, aber vom schwarz-weißen Kater fehlte jede Spur. In einem Wohnhaus in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle konnte schließlich die Besitzerin ausgeforscht werden. Gemeinsam mit den Beamten wurde nun versucht in den Gärten der Nachbarschaft das Tier einzufangen.

Vorerst ohne Erfolg, da auch die Besitzerin bei jedem Versuch sich zu nähern angegriffen wurde. Während das Tier auf einen Baum klettern wollte, konnte ihn eine Polizistin dann aber endlich einfangen. Der verängstigte Kater biss ihr mit den Fangzähnen durch die Uniformjacke hindurch in den Unterarm. Noch immer in die Uniformjacke verbissen, konnte er in eine Transportbox gesteckt werden. Die Beamtin erlitt laut Aussendung nur eine oberflächliche Hautverletzung.

Diesen Einsatz der Kategorie “nicht alltäglich” wird unsere frischgebackene Kollegin Petra nicht so schnell vergessen. Sie fing einen Kater ein, der bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden ist. 🐱👩‍⚕️ pic.twitter.com/BsoJnksH4D — POLIZEI OÖ (@LPDooe) 2. September 2018

Tierärztin versorgte verletzte Samtpfote

Eine Tierärztin versorgte im Anschluss die Verletzung des Katers. Sollten die nächsten Tage ohne Komplikationen verlaufen, kann der Kater bald zu seiner Besitzerin zurück, wurde abschließend mitgeteilt.