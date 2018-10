Katze bei Wohnungsbrand in Lamprechtshausen gerettet

Am Einsatzort stellten die Beamten rasch fest, dass sich keine Menschen mehr in der brennenden Wohnung befanden. Doch die Bewohnerin gab an, dass sie ihre Katze noch vermisst.

Katze aus brennender Wohnung gerettet

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lamprechtshausen retteten das Tier und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Ausgebrochen ist das Feuer im Bereich des Elektroherds in der Küche – die Brandursache ist noch unklar. Passend zur erfolgreichen Rettung: Am heutigen Donnerstag ist Welttierschutztag.