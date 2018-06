Katzian ortet "Umbau der Republik" - © APA

GPA-Chef Wolfgang Katzian verschärft den Konfrontationskurs mit der Regierung. Anlässlich einer Betriebsrätekonferenz kündigte der baldige ÖGB-Präsident an, dass man in den kommenden Wochen die Beschäftigten über die Vorhaben der Koalition informieren wolle: “Parallel dazu bereiten wir gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen vor.” Die Bundesregierung arbeite an einem Umbau der Republik, so Katzian.