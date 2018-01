Keferböck gewann Jänner-Rallye nach kuriosem Ende

Traditionsrallye fand erstmals nach zwei Jahren Pause statt - © APA (Archiv)

Johannes Keferböck hat die Jänner-Rallye mit Start und Ziel in Freistadt für sich entschieden. Der Mühlviertler und sein Beifahrer Hannes Gründlinger sicherten sich am Samstag bei der 33. Auflage der zuletzt zwei Jahre pausierenden Traditionsveranstaltung den Sieg. Keferböck lag in seinem Ford Focus R5 am Ende 1:21,7 Minuten vor Markenkollege Gerhard Aigner. Besonderes Pech hatte Simon Wagner.