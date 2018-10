Kein Fanmarsch bei Salzburg gegen Glasgow

Die Polizei rechnet diesmal, anders als gegen Belgrad, nicht mit einem Fanmarsch. (Archivbild) - © MT-Pictures/KJ/FM

Am Donnerstag trifft Red Bull Salzburg in der Europa League auf Celtic Glasgow. Für das Spiel im Bullen-Stadion in Wals-Siezenheim (Flachgau) ist kein Fan-Marsch angekündigt, die Polizei wird trotzdem mit mehr Einsatzkräften unterwegs sein.