Kein Hundebiss – Vater der Baby-Misshandlung verdächtigt

Grausiger Verdacht: Ein Säugling soll Opfer seines eigenen Vaters geworden sein.

Der angeblich von einem frei laufenden Hund lebensgefährlich verletzte Säugling aus Osnabrück in Deutschland ist nach neuen Erkenntnissen der Ermittler offenbar ein Opfer seines eigenen Vaters geworden. Die Verletzungen könnten laut rechtsmedizinischen Untersuchungen nicht durch einen Hundebiss entstanden sein, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft in der niedersächsischen Stadt am Donnerstag.