Kein “Sweep” Red Bull Salzburg in EBEL-Play-off

Es war die erste Niederlage im laufenden Playoff, die Salzburger führen in der Best-of-Seven-Serie nun mit 3:1 und haben am Sonntag (16 Uhr) vor heimischem Publikum die nächste Möglichkeit, das Halbfinale zu fixieren.



Dornbirn war im Match deutlich anzumerken, dass eine weitere Niederlage das Saison-Aus bedeutet hätte. Während Salzburg seiner Favoritenrolle nicht gerecht wurde, führten die Vorarlberger nach zwei Dritteln sogar mit 3:0, ehe die Gäste im Schlussabschnitt mit zwei Toren noch für Spannung sorgten. In der 59. Minute traf Peter Mueller für die mit sechs Feldspielern agierenden Salzburger von der blauen Linie, der Treffer wurde aber nach Videoentscheidung nicht gegeben. Spiel fünf geht ebenfalls am Sonntag (16.00 Uhr) in Salzburg in Szene, die Bullen können ebenfalls beim Gesamtstand von 3:1 nun daheim den Aufstieg ins Halbfinale fixieren.

(APA/S24)