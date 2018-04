Keine Änderung durch Vorzugsstimmen bei Salzburg-Wahl

Die meisten Vorzugsstimmen haben FP-Chefin Marlene Svazek (3.801), Grünen-Spitzenkandidatin Astrid Rössler (2.097) und Sepp Schellhorn von den NEOS (2.072) erhalten. Sie haben allerdings auch in allen sechs Bezirken kandidiert. Die ÖVP schickte ihre Kandidaten nur in jeweils einem Bezirk ins Rennen. Spitzenreiter war Agrarlandesrat Josef Schwaiger mit 2.052 Vorzugsstimmen im Flachgau vor dem Lungauer Manfred Sampl (1.404) und Landeshauptmann Wilfried Haslauer (1.118 Stimmen in der Stadt Salzburg). SP-Chef Walter Steidl trat in vier Bezirken an und kam damit in Summe auf 1.650 Stimmen.

Damit kam kein einziger Kandidat auch nur in die Nähe eines Direktmandates. Auch das ÖVP-interne Vorzugsstimmenmodell hat nach Auskunft der Partei nicht gegriffen. Dafür hätte ein Kandidat in seinem Wahlkreis fünf Prozent der lokalen ÖVP-Stimmen erreichen müssen. Zwar schafften Schwaiger, Sampl und Haslauer diese Hürde, alle drei waren aber ohnehin die lokalen Spitzenkandidaten. Und im Lungau schaffte die ÖVP kein Grundmandat, Sampl geht also über die Landesliste in den Landtag.

(APA)