Keine Anklage nach tödlichen Polizeischüssen in Louisiana

Der Fall von Alton Sterling war einer der aufsehenerregendsten in den vergangenen Jahren, bei denen Schwarze in den USA von weißen Polizisten mit der Dienstwaffe getötet wurden, obwohl sie selbst unbewaffnet waren. Erst vor kurzem war in Sacramento (Kalifornien) ein 22 Jahre alter Schwarzer von Polizisten mit 20 Schüssen getötet worden.

In den USA gibt es seit langem eine Debatte um Polizeigewalt gegen Schwarze. Unter dem Titel “Black Lives Matter” hat sich eine Protestbewegung formiert. In Baton Rouge war es wiederholt zu Protesten gekommen. Dies wird auch nach der Entscheidung Louisianas erwartet, den Polizisten nicht den Prozess zu machen. Vor dem Bundesstaat im Süden hatte sich auch bereits die US-Bundesregierung entschlossen, keine Schritte gegen die Polizisten zu unternehmen.

(APA/dpa)