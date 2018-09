Keine Entscheidung im Laver Cup: Europa – Welt 7:5

Dem Deutschen Alexander Zverev glückte zum Auftakt ein 3:6,7:6(6),10:7-Sieg gegen Lokalmatador John Isner. Weniger Mühe hatte der Schweizer Roger Federer mit dem Australier Nick Kyrgios beim 6:3,6:2. Beim Zwischenstand von 7:1 – wer zuerst 13 hat, gewinnt – schaffte die Weltauswahl ein Comeback.

Zunächst besiegte der Südafrikaner Kevin Anderson die ehemalige Nummer eins Novak Djokovic in drei Sätzen 7:6(5),5:7,10:6. Im abschließenden Doppel setzte sich Kyrgios mit dem Amerikaner Jack Sock gegen Grigor Dimitrov/David Goffin (BUL/BEL) 6:3,6:4 durch.

Nach dem Doppel mit Federer am Freitag war es die zweite Niederlage für Djokovic. “Ich habe mein bestes gegeben, aber Kevin hat fantastisch gespielt”, sagte der Serbe. Für Anderson war es ein “sehr spezieller Sieg”. Wir hatten zuvor viele enge Spiele. Ich wollte uns unbedingt zurück in die Partie bringen. Novak zu schlagen ist immer schön. In dieser Atmosphäre ist es etwas besonderes.” Weil es am dritten Tag für jeden Sieg drei Punkte gibt, benötigt Europa noch zwei Siege.

(APA)