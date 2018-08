Keine Lehre mehr für Asylwerber – und nun?

Künftig soll ein eigener Aufenthaltstitel für Lehrlinge geschaffen werden, um den Bedürfnissen der Wirtschaft zu entsprechen, hieß es noch am Sonntag. Wie genau diese Pläne ausschauen sollen, war zunächst noch völlig unklar. Eine SALZBURG24-Anfrage beim Bundeskanzleramt blieb bis dato unbeantwortet.

Asylwerber dürfen Lehre abschließen

“Jene Asylwerber, die jetzt schon eine Lehre machen, können diese fortsetzen, im Fall eines negativen Bescheids sind die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, ob er die Lehre fertig machen kann, bevor er das Land verlässt”, heißt es in einem Vertragsentwurf der Regierung, der der APA vorliegt. Heißt: Asylwerber, die bereits eine Lehre begonnen haben, sollen diese fertig machen dürfen. Nach Regierungsangaben befinden sich derzeit knapp 1.000 Asylwerber in Lehre.

Die Wirtschaftskammer hat verhalten reagiert und eine “gemeinsame Lösung angeboten”. Was bestehende Lehrverhältnisse von Abschiebung bedrohten Asylwerbern betrifft, sprach sich die WKÖ “im Sinne unserer Betriebe für eine humane und pragmatische Herangehensweise, die sich an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientiert”, aus. Vor allem Hilfsorganisationen haben die Regierungspläne kritisiert. Von einer “völligen Fehlentscheidung” sprach Caritas-Präsident Michael Landau am Montag in einer Aussendung. Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer zeigte sich in einer ersten Reaktion “enttäuscht”.

SPÖ wütet gegen Regierung

Empört reagierte die SPÖ auf die Pläne: “Asylwerbern eine Lehre in gesuchten Berufen zu verunmöglichen und gleichzeitig über die Regionalisierung der Mangelberufsliste vermehrt Arbeitskräfte aus Drittstaaten zu holen, ist so unsinnig wie bösartig”, so SPÖ-Chef Christian Kern in einer Stellungnahme.

Die Fraktion Sozialdemokratische GewerkschafterInnen (FSG) bläst ins selbe Horn: “Ohne Diskussion mit betroffenen Asylwerbern, ohne Diskussion mit Integrationsexperten und ohne Diskussion mit den Sozialpartnern. Gerade Bundeskanzler Kurz, welcher selbst Integrationsminister war, sollte wissen, dass Arbeit und Bildung der beste Schlüssel zu einer gelungenen Integration ist.”

NEOS-Schellhorn: “Realitätsfremd und zynisch”

Mit völligen Unverständnis reagierte NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn: “Das ist völlig realitätsfremd und zynisch”. Die Regierung setze das Spalten der Gesellschaft munter fort. Die Bedürfnisse der Unternehmer seien Türkis-Blau aber offenbar egal.

Im mai waren 17.798 offene Lehrstellen und 9920 Suchende! Was will also Strache und Kurz?!!!! — Sepp Schellhorn (@pepssch) 26. August 2018

