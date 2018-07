Keine Österreicher bei griechischen Waldbränden verletzt

Die Botschaft in Athen ist allerdings mit zwei betroffenen Familien aus Österreich in Kontakt. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Touristen, sondern um Auslandsösterreicher. Die Familien sind von den Feuern betroffen und haben bei der Botschaft um Hilfe gebeten.

Metropolit sammelt Spenden in Wien

Der Wiener griechisch-orthodoxe Metropolit Arsenios Kardamakis hat um Spenden für die Betroffenen der Waldbrände in Griechenland gebeten. Er bezweifelt, ob die bereits “sehr strapazierten” sozialen Netze in Griechenland diese Menschen, die jetzt vor dem Nichts stehen, auffangen können, sagte Arsenios am Donnerstag laut Kathpress. Die Metropolis werde daher nach “besten Kräften” ihren Beitrag leisten und durch die Kirche Griechenlands den Bedürftigsten und am schwersten Geschädigten direkt an Ort und Stelle Unterstützung zukommen lassen, kündigte der Metropolit an und warb um Unterstützung für das Vorhaben.

Feuer-Katastrophe treffe Griechenland “besonders schwer”

Die Feuer-Katastrophe wiege in Griechenland besonders schwer, waren viele der nun Betroffenen bereits zuvor aufgrund der anhaltenden Krise und ihrer Folgen in den vergangenen Jahren in einer “schwierigen Lage”, sagte der Metropolit. Es sei daher christliche Pflicht, “unseren Mitbrüdern in dieser Katastrophe beizustehen und ihnen unsere Unterstützung und Hilfe zukommen zu lassen, sowohl im Gebet als auch durch aktive Taten”.

Sein Mitgefühl gehöre allen Menschen, “die in den letzten Tagen einen Familienangehörigen oder Freund verloren haben und deren Zuhause und ganzer Besitz den Flammen zum Opfer fiel”.

Weitere Tote bei Waldbränden

Unterdessen berichten die Behörden in Griechenland von weiteren Toten durch die verheerenden Waldbrände. Nach neuen Angaben sind 81 Menschen ums Leben gekommen. Das teilte Feuerwehrsprecherin Stavroula Maliri am Mittwoch mit. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern dauere an. Noch immer würden zahlreiche Menschen vermisst.

Unter den Toten sind auch mehrere Touristen. Nach Behördenangaben kam ein junger Ire in den Flammen ums Leben, der sich in den Flitterwochen befand. Britischen Medienberichten zufolge starb er in seinem Auto im Ferienort Mati in der Nähe von Athen. Seine Frau entkam demnach zwar den Flammen, wurde aber mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert. Unter den Toten sind zudem drei weitere Touristen: Eine Mutter und ihr Sohn aus Polen sowie ein Belgier, dessen Tochter überlebte.

Mehr als 1.000 Häuser unbewohnbar

Im Osten Athens sind Hunderte Häuser schwerbeschädigt oder vollständig zerstört worden. Nach einer ersten Bilanz haben staatliche Ingenieure 2.489 Häuser im Raum der Urlaubsgebiete Mati, Rafina und Neos Voutzas kontrolliert. Davon seien 1.218 (knapp 49 Prozent) unbewohnbar.

Die Zahlen veröffentlichten am Donnerstag der staatliche griechische Rundfunk (ERT) und die halbamtliche Nachrichtenagentur (ANA-MPA) unter Berufung auf das Infrastrukturministerium. Die Kontrollen werden in den nächsten Tagen fortgesetzt. Tausende Häuser müssen noch geprüft werden, hieß es seitens der Kommunalbehörden der betroffenen Regionen.

(APA/AFP)