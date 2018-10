Keine Spur von vermisster 15-Jähriger aus der Stadt Salzburg

Die 15-jährige Manjita war am Montag nach Polizeiangaben nicht in der Schule erschienen. Ihr Vater hatte sie daraufhin als vermisst gemeldet. Eine Handypeilung scheiterte. Zuletzt hatte Manjita eine blaue Jacke an.

Seit nunmehr fünf Tagen ist das Mädchen spurlos verschwunden. Man habe keinerlei Anhaltspunkte zu einem möglichen Aufenthaltsort, so der Sprecher am Samstag. Auch auf Facebook kursieren Suchaufrufe nach der abgängigen 15-Jährigen. Sie wurden teils mehrere Tausend Mal geteilt.