Keine Verhandlungen zwischen China und USA über Strafzölle

“Wenn die USA darauf bestehen, den falschen Weg zu gehen, werden wir energisch zurückschlagen und bis zum Ende durchhalten”, sagte Chinas Sprecher. Washington solle Peking nicht unterschätzen.

Ein Handelskrieg könne die Interessen amerikanischer Arbeiter nicht schützen. Er werde auch den einfachen Verbrauchern in den USA schaden. “Wir wollen nicht, dass die Handelsspannungen zwischen China und den USA eskalieren”, sagte der Sprecher. “Aber China ist bereit, mit allen Eventualitäten umzugehen.”

Er reagierte damit auf eine Frage, wie China auf eine neue Liste mit Strafzöllen reagieren würde. Die US-Klagen über schlechten Marktzugang, Urheberrechtsverletzungen und erzwungenen Technologietransfer hatten den Handelskonflikt zwischen den beiden Wirtschaftsmächten Anfang des Monats offen ausbrechen lassen.

Nachdem US-Präsident Donald Trump 25-prozentige Strafzölle auf Importe aus China im Wert von 50 Mrd. Dollar (40 Mrd. Euro) angekündigt hatten, konterte China mit Strafabgaben in gleicher Höhe auf Einfuhren aus den USA. Trump legte nach, indem er weitere Strafzölle auf Einfuhren von 100 Mrd. US-Dollar ins Auge fasst. Die ersten Abgaben dürften im Juni in Kraft treten.

Nach Ansicht führender Ökonomen dürfte eine weitere Eskalation des Zollkonflikts den Welthandel empfindlich behindern und so das Wachstum der Weltwirtschaft mittelfristig spürbar bremsen. Dämpfende Effekte seien aber nicht erst mit der Abschottung von Märkten zu erwarten, erklärten die deutschen Wirtschaftsforscher in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Frühjahrsgutachten.

“Bereits die Diskussion von solchen Maßnahmen kann die Unsicherheit über die zukünftige Handelspolitik eines Landes erhöhen und die wirtschaftliche Stimmung belasten”, hieß es. Es sei zwar wenig wahrscheinlich, dass der gegenwärtige Handelskonflikt den Aufschwung der Weltwirtschaft zum Erliegen bringe. Eine Ausweitung des Streits sei aber ein Risiko.

Sollte der Konflikt dagegen rasch entschärft werden, würde die aktuelle Verunsicherung schwinden und die konjunkturelle Dynamik dürfte deutlich stärker ausfallen als in der Prognose unterstellt. Die Institute rechnen damit, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 3,4 Prozent wächst und damit ähnlich kräftig wie 2017.

(APA/dpa/ag.)