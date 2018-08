Keine Zigaretten – Mann in Innsbruck mit Messer attackiert

Messerattacke aus nichtigem Grund - © APA (Webpic)

Ein Niederländer ist am Samstag in Innsbruck von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Nach Angaben der Polizei wies der Mann Stichverletzungen im Bereich des Halses auf. Der Täter habe ihn angegriffen, nachdem er die Frage nach einer Zigarette verneint hatte, so das Opfer. Die Schnittverletzungen sollen laut Polizei oberflächlich gewesen sein.