Keller von Industriebetrieb in NÖ nach Rohrbruch geflutet

Die Auspumparbeiten dauerten mehr als vier Stunden - © APA (FF Wiener Neudorf)

Wegen eines massiven Wasserschadens hat am Sonntag die Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Wiener Neudorf in Niederösterreich angeschlagen. Der Keller war geflutet, berichtete die örtliche Feuerwehr. Die Auspumparbeiten dauerten mehr als vier Stunden.