Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. - © FMT-Pictures/MW

Donnerstagabend brannte es in der Richard-Knoller-Straße in der Stadt Salzburg. Ein Bewohner bemerkte den Brand in einem Kellerabteil und alarmierte die Feuerwehr. Anschließend versuchte er, die Flammen selbst zu löschen. Die Polizei ermittelt die Brandursache.