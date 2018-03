Kellerbrand in Rauris: Mehrparteienhaus evakuiert

Das Feuer brach kurz nach 18.30 Uhr in einem Keller in einem Mehrparteienhaus in Rauris aus, berichtet die Pressestelle der Polizei Salzburg. 19 Personen mussten demnach vorläufig von den Einsatzkräften der alarmierten Feuerwehr Rauris und des Löschzugs Wörth evakuiert werden.

Der Brand konnte zum Glück schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Gegen 22 Uhr konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Zum derzeitigen Erhebungsstand geht die Polizei von einem technischen Gebrechen aus. Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, heißt es.

Rauris: Über 100 Einsatzkräfte vor Ort

Wie die Feuerwehr Rauris berichtet, wurden bei dem Brand mehrere Kellerabteile zerstört. Im Einsatz standen insgesamt 98 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Löschzug, Rotes Kreuz, Notarzt, Polizei und Brandermittler.

Detail am Rande: Das erst wenige Stunden zuvor angelieferte neue Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Rauris hatte Freitagabend damit bereits seinen ersten Einsatz.