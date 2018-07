Echo, Bambi, Goldene Kamera: Diese Preise hat die Kelly Family bereits allesamt abgeräumt. Nun kehrt die erfolgreichste irische Band aller Zeiten zurück und geht erstmals seit 199 auf große Arena Tour. Am Samstag machte sie Halt in Salzburg, wo sie tausende Fans begeisterte. Mit dabei alle ihre großen Hits wie „An Angel“, „I can´t help myself“ und natürlich die Hits aus ihrem neuen Album.