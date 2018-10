20 Konzerte sind geplant - © APA (Archiv)

25 Jahre nach ihrem Album “Over The Hump” geht die Kelly Family Ende 2019 erneut auf Tournee. Die Platte mit Songs wie “An Angel” und “Why Why Why” verkaufte sich 1994 über 3,5 Millionen Mal. Auf ihren 20 Konzerten im November und Dezember wollen die ehemaligen Straßenmusiker die Songs des Albums in der genauen Reihenfolge präsentieren – und im Anschluss weitere Hits spielen.