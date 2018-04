Kenianische Siege beim Linz-Marathon – Ketema mit EM-Limit

Sieger Robert Kiplimo Kipkemboi - © APA

Der Linz-Marathon am Sonntag hat bei seiner 17. Auflage erwartet kenianische Siege gebracht. Robert Kipkemboi gewann bei Warmwetter in 2:10:23 Stunden, der elf Jahre alte Streckenrekord von 2:07:33 blieb unangetastet. Seine Landsfrau Eddah Jepkosgei setzte sich in 2:31:11 durch, womit ihr nicht viel auf die 2011 aufgestellte Linz-Bestmarke der Kroatin Lisa Stubic (2:30:45) fehlte.