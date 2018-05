Wesley Kemboi in 2:19:26 und Teresiah Omosa in 2:43:24 Stunden haben am Sonntag für kenianische Siege beim Salzburg-Marathon gesorgt. Die Staatsmeistertitel gingen an den in Linz lebenden gebürtigen Kenianer Isaac Kosgei (2:20:59) und Karin Freitag (2:45:26), für die es die fünfte Goldmedaille war. “Ich bin super happy mit diesem Sieg. Aber es war viel zu heiß”, sagte der Erstplatzierte Kemboi.

Der als Favorit auf den Staatsmeistertitel gehandelte Edwin Kemboi (KLC) gab bei Kilometer 36 auf. Er litt an einer Verkühlung, die er sich als Pacemaker beim Düsseldorf-Marathon zugezogen hatte. Ergebnisse Salzburg-Marathon, Männer: 1. Wesley Kemboi (KEN) 2:19:26 Stunden – 2. und ÖM-1. Isaac Kosgei (AUT/Zehnkampf Union) 2:20:59 – 3. und ÖM-2. Christian Kresnik (AUT/LAC Steyr) 2:28:36 – 4. und ÖM-3. Endris Seid (AUT/LCAV) 2:29:14 – 5. William Koskei (KEN) 2:29:44 Frauen: 1. Teresiah Omosa (KEN) 2:43:24 – 2. und 1. ÖM Karin Freitag (AUT/LG Itter) 2:45:26 – 3. und ÖM-2. Elisabeth Smolle (AUT/LTV Köflach) 2:53:28 – 4. und ÖM-3. Sarah Riffel (AUT/LTV Köflach) 3:05:00 (Anmerkung: angegeben sind die international gültigen Bruttozeiten) Prag-Marathon – Männer: 1. Galen Rupp (USA) 2:06:07 Stunden – 2. Sisay Lemma (ETH) 2:07:02 – 3. Stephen Kwelio Chemlany (KEN) 2:09:42; Frauen: 1. Bornes Jepkirui Kitur (KEN) 2:24:19 (APA)