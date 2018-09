Kern-Rücktritt: Die Reaktion der Parteien

Vizekanzler Heinz-Christian Strache sieht in der Entscheidung von SPÖ-Chef Kern, erst nach der Europawahl den Parteivorsitz abzugeben, einen Rücktritt auf Raten. “Ein EU-Spitzenkandidat Kern ist wahrlich eine bizarre Überraschung”, sagte der FPÖ-Obmann am Dienstag am Rande seines Aserbaidschan-Besuchs zur APA.

Strache sieht sich als Wett-Gewinner

Nach 13 Jahren als FPÖ-Parteichef sieht Strache nun auch seine Wette gegen den “kürzest dienenden Bundeskanzler der Zweiten Republik” gewonnen: “Nunmehr dürfte Kern auch der kürzest dienende SPÖ-Parteichef gewesen sein, wenn er nach der EU-Wahl – wie heute verlautbart – zurücktritt.”

Liste Pilz hofft auf schlagkräftigere Opposition

Liste Pilz-Klubobmann Bruno Rossmann erhofft sich eine schlagkräftigere Opposition durch den angekündigten Wechsel an der SPÖ-Spitze – gebe es bei der türkis-blauen Regierung doch genug zu tun. Die SPÖ habe sich unter Christian Kern als Opposition nicht schlagkräftig genug entwickelt, merkte Rossmann an. Er lobte aber, dass Kern standhaft die Koalition mit der FPÖ verweigert habe.

Kogler befürchtet Rechtsruck in SPÖ

Sein Bedauern über den angekündigten Abgang des SPÖ-Chefs drückte Grünen-Chef Werner Kogler Dienstag in einer Aussendung aus. “Österreich kommt ein aufrichtiger Politiker mit kompetentem Auftreten abhanden”, zollte er Kern “großen Respekt”. Dass er zurücktreten will verheiße nichts Gutes, befürchtet Kogler einen Rechtsruck der SPÖ.

(APA)