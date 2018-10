Kern-Rückzug: Das sagt Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl

Für den Salzburger SPÖ-Vorsitzenden Walter Steidl setzt der Rückzug von Christian Kern aus der Berufspolitik einen Schlussstrich unter den Zickzackkurs der vergangenen beiden Wochen. “Ich kann seine Entscheidung gut nachvollziehen, es ist für ihn persönlich wohl auch das Beste.” Viele in der Partei hätten Kern aber gerne weiter in der SPÖ gesehen – auch in einer anderen Funktion.