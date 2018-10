Kern steigt bei Austrian Chinese Business Association ein

Das Kuratorium, das sich zwei Mal im Jahr treffen und beratende Aufgaben übernehmen soll, ist über Parteigrenzen hinweg hochrangig besetzt: Als Vizepräsidenten fix sind Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) sei “wahrscheinlich” ebenfalls dabei, so Zanger zur APA.

Zanger will mit dem Kuratorium in China Türen öffnen. Es gehe nicht nur um die Netzwerke der Politiker und ihre China-Kontakte, sondern auch darum, dass etwa Kern Kanzler der Republik war: “Chinesen legen großen Wert auf Äußerlichkeiten”, so Zanger zum “Trend”. Die ACBA kooperiert mit der chinesischen Außenhandelskammer CCPIT und will verstärkt Wirtschaftsreisen nach China anbieten.

Das ganze Kuratorium soll rund 20 Personen umfassen. Darunter Verfassungsgerichtshofspräsidentin Brigitte Bierlein, WKÖ-Vizepräsident Christoph Matznetter, Flughafen-Vorstand Julian Jäger, ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser, der Präsident des Wiener Landtages, Ernst Woller, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger oder Professorin Susanne Weigelin-Schwiedrzik.

(APA)